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В Туле добычей грабителей стали гамбургер и шаурма

В Туле добычей грабителей стали гамбургер и шаурма

Молодые люди сделали заказ и забрали его, не заплатив. Их задержал наряд ППС.

Полицейские в Туле задержали подозреваемых в необычном грабеже. Добычей злоумышленников стали гамбургер и шаурма, которые они поздним вечером похитители из торговой палатки на проспекте Ленина.

По предварительным данным, 21-летний неработающий ранее судимый туляк со своим 21-летним знакомым заказали в торговой точке гамбургер и шаурму. После того, как фастфуд был приготовлен, они забрали заказ и скрылись, не заплатив.

Голодных грабителей задержал наряд патрульно-постовой службы, находившийся поблизости. Молодые люди признались в совершении противоправного деяния. В отделе полиции «Советский» выясняют обстоятельства грабежа. Решается вопрос о привлечении задержанных уголовной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +1
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