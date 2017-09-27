Где в Туле отключат свет 28 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Сотрудники предприятия проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:
- ул. Марата, 24,
- ул. Плеханова, 92,
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
- ул. Некрасова, 3-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул.Маяковского, 42-а,
- ул. Пирогова, 19, 21, 23,
- ул. Космонавтов, 15, 17,
- ул. Макаренко, 2, 6, 4, 4-б, 6-б, 4-а,
- ул. Болдина, 98, 98-б, 98-а,
- п. Октябрьский, 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн),
- ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
- пер. Репина, 2,
- ул. Газовая, 24,
- ул. Огарёва, 2-24,
- ул. Кислородная, 1-27,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн),
- Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
- Рабочий пр-д., 3-19 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 41, 32-58, 59,
- 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
- 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
- ул. Песчаная, 1-18,
- ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
- ул. Скуратовская, 1-87,
- ул. Поленова, 35,
- ул. Лобачевского, 80, 2-62-а, 2-а-д,
- ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а, 52-64, 55-а-64-б.
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