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Где в Туле отключат свет 28 сентября

Где в Туле отключат свет 28 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

Сотрудники предприятия проведут ремонт и профилактику по следующим адресам:

  • ул. Марата, 24,
  • ул. Плеханова, 92,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Некрасова, 3-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул.Маяковского, 42-а,
  • ул. Пирогова, 19, 21, 23,
  • ул. Космонавтов, 15, 17,
  • ул. Макаренко, 2, 6, 4, 4-б, 6-б, 4-а,
  • ул. Болдина, 98, 98-б, 98-а,
  • п. Октябрьский, 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн),
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.),
  • пер. Репина, 2,
  • ул. Газовая, 24,
  • ул. Огарёва, 2-24,
  • ул. Кислородная, 1-27,
  • ул. Головина, 15-43 (нечётн), 16-42 (чётн),
  • Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.),
  • ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
  • ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.),
  • Рабочий пр-д., 3-19 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 41, 32-58, 59,
  • 1-й Песчаный пр-д, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • 2-й Песчаный пр-д, 3-24,
  • ул. Песчаная, 1-18,
  • ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Скуратовская, 1-87,
  • ул. Поленова, 35,
  • ул. Лобачевского, 80, 2-62-а, 2-а-д,
  • ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а, 52-64, 55-а-64-б.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 0
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