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Тулякам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Тулякам рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Основных правил два: отсутствие слишком привлекательных условий и наличие информации о компании в реестре Банка России.

Многие хоть раз обращали внимание на назойливую рекламу различных организаций, которая обещает высокую доходность на вложения – 20-30% годовых или даже более того. Стоит ли рисковать?

Сегодня можно вложить свои сбережения, например, в микрофинансовую организацию или в кредитный потребительский кооператив. Ставки здесь выше, чем в банках.

Право привлекать денежные средства граждан «с улицы» имеют только микрофинансовые компании (МФК). Микрокредитные компании (МКК) могут привлекать средства только своих учредителей, а кредитные потребительские кооперативы – только своих членов (пайщиков).

Управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков рекомендует для начала проверить легальность компании, которой вы планируете доверить свои деньги. Это можно сделать на сайте Центробанка, в разделе «Финансовые рынки».

Впрочем, присутствие компании в этом реестре не означает отсутствие финансовых рисков, а свидетельствует только о том, что на момент вхождения в реестр компания соответствовала требованиям закона.

Всегда помните: чем более доходным кажется финансовое предложение – тем оно рискованнее. Все вложения, кроме банковских вкладов не гарантируются государственной системой страхования. Нет никаких гарантий того, что вы получите прибыль по своим инвестициям.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:28 0
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