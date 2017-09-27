В Туле работник зооуголка скормил хищной птице кролика на глазах у детей

По данному факту руководителю ГУ ТО «Тульская парка» прокуратурой было внесено представление.

В начале августа сотрудник зооуголка ЦПКиО имени Белоусова в присутствии детей скормил хищному орлу живого кролика.

Работник парка проявил жестокость по отношению к живому существу, и не на шутку напугал маленьких зрителей. Случаем заинтересовалась прокуратура.

По информации пресс-службы ведомства, прокурором Советского района в адрес директора ГУ ТО «Тульские парки» было внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Сотруднику зоологического отдела парка было объявлено замечание.