Тульских школьников познакомили с работой полиции

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники полиции устроили для тульских школьников необычную экскурсию по Центру профессиональной подготовки УМВД. Старшеклассники смогли почувствовать на себе все особенности работы полицейского.

Школьники познакомились с работой всех подразделений органов внутренних дел региона: ребята повторяли жесты регулировщика и измеряли светопроницаемость стёкол транспортных средств, из полицейского оружия поражали мишень и изымали следы на месте преступления.

В музее Управления МВД России по Тульской области школьники познакомились с историей органов внутренних дел. Сотрудники УМВД рассчитывают, что после «Дня открытых дверей» многие старшеклассники примут решение после школы прийти на службу в органы внутренних дел.