Тульских школьников познакомили с работой полиции
В УМВД прошел «День открытых дверей».
Сотрудники полиции устроили для тульских школьников необычную экскурсию по Центру профессиональной подготовки УМВД. Старшеклассники смогли почувствовать на себе все особенности работы полицейского.
Школьники познакомились с работой всех подразделений органов внутренних дел региона: ребята повторяли жесты регулировщика и измеряли светопроницаемость стёкол транспортных средств, из полицейского оружия поражали мишень и изымали следы на месте преступления.
В музее Управления МВД России по Тульской области школьники познакомились с историей органов внутренних дел. Сотрудники УМВД рассчитывают, что после «Дня открытых дверей» многие старшеклассники примут решение после школы прийти на службу в органы внутренних дел.