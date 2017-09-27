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Тульских школьников познакомили с работой полиции
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульских школьников познакомили с работой полиции

В УМВД прошел «День открытых дверей».

Сотрудники полиции устроили для тульских школьников необычную экскурсию по Центру профессиональной подготовки УМВД. Старшеклассники смогли почувствовать на себе все особенности работы полицейского.

Школьники познакомились с работой всех подразделений органов внутренних дел региона: ребята повторяли жесты регулировщика и измеряли светопроницаемость стёкол транспортных средств, из полицейского оружия поражали мишень и изымали следы на месте преступления.

В музее Управления МВД России по Тульской области школьники познакомились с историей органов внутренних дел. Сотрудники УМВД рассчитывают, что после «Дня открытых дверей» многие старшеклассники примут решение после школы прийти на службу в органы внутренних дел.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:04 +4
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