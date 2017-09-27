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В Туле проходит региональный этап конкурса «Учитель здоровья России»

В Туле проходит региональный этап конкурса «Учитель здоровья России»

По итогам профессионального соревнования будут определены три победителя.

Конкурс проводится для выявления инновационных подходов, технологий и методик сохранения здоровья обучающихся. Заочный этап конкурса стартовал ещё 17 апреля, а с 27 сентября начались очные туры.

Конкурсантам предстоит пройти два испытания: представить творческую презентацию педагогического опыта «Я – учитель здоровья» и фрагмент тематического урока, занятия или мастер-класса.

Пятеро участников, набравших наибольшее количество баллов, допускаются к участию в следующем туре, где им будет предложена творческая импровизация на тему «Культура здоровья», способная продемонстрировать творческий потенциал конкурсантов.

Три лауреата, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по результатам очных туров, станут победителями. Абсолютный победитель конкурса будет объявлен на торжественном закрытии регионального этапа, которое состоится 29 сентября в МБОУ «Центр образования № 25».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +1
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