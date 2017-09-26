Выбрать участников программы «Народный бюджет 2018» туляки смогут до 15 октября

Подробнее ознакомиться с проектами и проголосовать за понравившиеся можно на портале «Открытый регион».

На портале «Открытый регион» продолжается голосование за проекты, участвующие в конкурсном отборе программы «Народный бюджет – 2018».

«Народный бюджет» – это возможность решить целый спектр актуальных для жителей проблем благодаря привлечению бюджетных средств и собственных средств жителей и спонсоров. С правилами проведения голосования можно ознакомиться здесь.

Проголосовать за понравившийся проект просто: зайдите на сайт «Открытый регион» в раздел «Народный бюджет», перейдите во вкладку «Все проекты», выберите понравившийся проект и проголосуйте за него. Это можно сделать двумя путями. Если вы зарегистрированы на портале, авторизуйтесь и нажмите кнопку «Голосовать» рядом с выбранным проектом.

Если вы не зарегистрированы, нажмите кнопку «Голосовать» рядом с выбранным проектом и введите свой адрес электронной почты. На него придет сообщение с одноразовым паролем. Введите его в форме голосования на сайте — ваш голос будет засчитан.

Если хотите проголосовать за еще один проект, действия нужно повторить. За каждый проект вы можете проголосовать один раз. Голосование продлится до 15 октября.