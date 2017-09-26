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Школьник из Советска установил рекорд России по метанию снаряда
Фото: visitchita.ru

Школьник из Советска установил рекорд России по метанию снаряда

Всероссийские соревнования по четырёхборью «Шиповка юных» прошли в Сочи.

На стадионе сочинского спорткомплекса «Юность» с 18 сентября проходит финал Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 2 города Советска Роман Ряховский принял в них участие, и в финале отправил снаряд на 85 метров 89 сантиметров. Этот результат обеспечил Роману первое место и звание обладателя рекорда России.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +3
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Люди
Роман Ряховский
Место
Тульская областьСоветск

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