В Туле вновь ограничат движение трамваев по улицам Епифанской и Марата

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Из-за ремонта трамвайных путей в Туле по улицам Епифанской и Марата движение трамвайного транспорта будет ограничено:

с 27 сентября по 8 октября с 22.00 до 5.00 по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата,

по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата, с 27 сентября по 8 октября по ул. Марата на участке от ул. Плеханова до ул. Кирова.

В связи с этим трамваи маршрутов № 3, 7 будут следовать по измененной схеме.