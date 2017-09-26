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В Туле вновь ограничат движение трамваев по улицам Епифанской и Марата

В Туле вновь ограничат движение трамваев по улицам Епифанской и Марата

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Из-за ремонта трамвайных путей в Туле по улицам Епифанской и Марата движение трамвайного транспорта будет ограничено:

  • с 27 сентября по 8 октября с 22.00 до 5.00 по ул. Епифанской на участке от ул. Пролетарской до ул. Марата,
  • с 27 сентября по 8 октября по ул. Марата на участке от ул. Плеханова до ул. Кирова.

В связи с этим трамваи маршрутов № 3, 7 будут следовать по измененной схеме.

  • № 3 Щегловская Засека — Московский вокзал: ул. Коминтерна — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — Красный Перекоп
  • № 7 Щегловская Засека — ст. Металлург: ст. "Металлург" — ул. Металлургов – ул. Епифанская – Чулковский мост – Красный Перекоп
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:45 +1
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