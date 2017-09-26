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Директор Тульского экзотариума: «Памятник Тёще останется на своём месте»

Директор Тульского экзотариума: «Памятник Тёще останется на своём месте»

Кроме того, старое здание также останется за областным экзотариумом.

Татьяна Моисеева, директор Тульского областного экзотариума, рассказала Myslo о планах на одну из самых известных достопримечательностей нашего города — скульптуру динозавра.

Татьяна Сергеевна успокоила, что Тёща, как называют памятник туляки и гости города, после переезда экзотариума останется на своём месте.

– Скульптура принадлежит нам и стоит у нас на балансе, — говорит Татьяна Моисеева. — Ранее, когда были планы строительства нового здания, мы думали, что заберем динозавра с собой. Но потом, когда возникла идея переезда в ЦПКиО, мы решили, что динозавр останется на перекрестке.

Зоопарк получит новое здание, но старое также останется за ним.

Напомним, ранее Myslo сообщал со ссылкой на сотрудников ГУ ТО «Тульские парки», что скульптура динозавра переедет вместе с постоянной экспозицией в ЦПКиО.

Отлитая из металла фигура динозавра — один из самых известных тульских памятников. Изначально у него было название «Тульский Динозавр», но в народе прижилось более остроумное — «Памятник Тёще».

В городе много лет назад появились традиции, связанные с памятником, – на праздники Тёщу наряжают сообразно обстоятельствам: на 1 сентября — в школьную форму, на Новый год — Снегуркой.

 
Напомним, Тульский зооэкзотариум переедет в ЦПКиО им. П. П. Белоусова, в здание бывшего центра «Патриот».

Ремонт там уже закончен, сейчас объявлен аукцион на работы по созданию постоянной экспозиции. На это власти потратят 58 миллионов 900 тысяч рублей.

Как будет выглядеть здание изнутри, можно посмотреть здесь и в галерее к новости.

 

Галерея
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 1
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 2
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 3
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 4
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 5
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 6
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 7
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 8
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 9
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 10
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 11
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 12
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 13
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 14
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 15
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 16
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 17
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 18
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:47 +5
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