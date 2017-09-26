Директор Тульского экзотариума: «Памятник Тёще останется на своём месте»

Кроме того, старое здание также останется за областным экзотариумом.

Татьяна Моисеева, директор Тульского областного экзотариума, рассказала Myslo о планах на одну из самых известных достопримечательностей нашего города — скульптуру динозавра.

Татьяна Сергеевна успокоила, что Тёща, как называют памятник туляки и гости города, после переезда экзотариума останется на своём месте.

– Скульптура принадлежит нам и стоит у нас на балансе, — говорит Татьяна Моисеева. — Ранее, когда были планы строительства нового здания, мы думали, что заберем динозавра с собой. Но потом, когда возникла идея переезда в ЦПКиО, мы решили, что динозавр останется на перекрестке.

Зоопарк получит новое здание, но старое также останется за ним.

Напомним, ранее Myslo сообщал со ссылкой на сотрудников ГУ ТО «Тульские парки», что скульптура динозавра переедет вместе с постоянной экспозицией в ЦПКиО.

Отлитая из металла фигура динозавра — один из самых известных тульских памятников. Изначально у него было название «Тульский Динозавр», но в народе прижилось более остроумное — «Памятник Тёще».