Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом

Фото из архива Myslo.

Здание под зоопарк уже отремонтировали, проводятся закупки на создание постоянной экспозиции.

Новость о том, что Тульский зооэкзотариум переезжает в ЦПКиО имени Белоусова, прокомментировал д иректор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев:

Андрей Журавлев – Реализация принятого в 2015 году решения о размещении экспозиции Тульского областного экзотариума в неиспользуемое здание бывшего военно-патриотического центра на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова была сформирована по двум направлениям.

– Государственное учреждение Тульской области «Тульские парки» осуществляет капитальный ремонт здания, а министерство культуры Тульской области обеспечивает организацию и размещение экспозиции экзотариума.

Для выполнения вышеуказанных задач ГУ ТО «Тульские парки» были заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.



Здание бывшего центра «Патриот» уже отремонтировано.

– В соответствии с проектно-сметной документацией были проведены общестроительные и отделочные работы. Здание полностью оборудовано охранной сигнализацией, системой пожаротушения, электрооборудованием и вентиляционной системой. К объекту подведены все необходимые коммуникации. Проведены работы по отделке фасада здания, ремонту кровли, усиления фундамента. Все работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

В настоящее время ведется процедура передачи объекта в ГУК ТО «Тульский областной экзотариум».