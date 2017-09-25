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Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом
Фото из архива Myslo.

Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом

Здание под зоопарк уже отремонтировали, проводятся закупки на создание постоянной экспозиции.

Новость о том, что Тульский зооэкзотариум переезжает в ЦПКиО имени Белоусова, прокомментировал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев:

Андрей Журавлев

– Реализация принятого в 2015 году решения о размещении экспозиции Тульского областного экзотариума в неиспользуемое здание бывшего военно-патриотического центра на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова была сформирована по двум направлениям.

– Государственное учреждение Тульской области «Тульские парки» осуществляет капитальный ремонт здания, а министерство культуры Тульской области обеспечивает организацию и размещение экспозиции экзотариума.

Для выполнения вышеуказанных задач ГУ ТО «Тульские парки» были заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.


Здание бывшего центра «Патриот» уже отремонтировано.

– В соответствии с проектно-сметной документацией были проведены общестроительные и отделочные работы. Здание полностью оборудовано охранной сигнализацией, системой пожаротушения, электрооборудованием и вентиляционной системой. К объекту подведены все необходимые коммуникации. Проведены работы по отделке фасада здания, ремонту кровли, усиления фундамента. Все работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки.

В настоящее время ведется процедура передачи объекта в ГУК ТО «Тульский областной экзотариум».

 

Напомним, Myslo уже писал, что на сайте госзакупок на днях разместили извещение о проведении закупок на создание постоянной экспозиции в новом здании Тульского экзотариума.

Согласно техзаданию, учреждение расположится на территории Белоусовского парка в бывшем здании центра «Патриот». На организацию постоянной экспозиции власти потратят 58 млн 900 тысяч рублей.

Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по местам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка. На втором этаже добавляются еще зоны «ночной мир» и «пустыни и полупустыни».

Как будет выглядеть здание изнутри, можно посмотреть здесь и в галерее к новости.

Кстати, по словам сотрудников «Тульских парков», скульптура динозавра, которую туляки окрестили памятником Тёще, намерена переехать в парк вместе с экспозицией экзотариума.

 

Галерея
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 1
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 2
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 3
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 4
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 5
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 6
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 7
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 8
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 9
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 10
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 11
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 12
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 13
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 14
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 15
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 16
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 17
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 18
Проект нового здания Тульского экзотариума, Фото: 19
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:51 +11
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