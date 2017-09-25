Памятник Тёще переедет в парк вместе с Тульским экзотариумом

Фото из архива Myslo.
Новость о том, что Тульский зооэкзотариум переезжает в ЦПКиО имени Белоусова, прокомментировал директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлев:
Андрей Журавлев
– Реализация принятого в 2015 году решения о размещении экспозиции Тульского областного экзотариума в неиспользуемое здание бывшего военно-патриотического центра на территории Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова была сформирована по двум направлениям.
– Государственное учреждение Тульской области «Тульские парки» осуществляет капитальный ремонт здания, а министерство культуры Тульской области обеспечивает организацию и размещение экспозиции экзотариума.
Для выполнения вышеуказанных задач ГУ ТО «Тульские парки» были заключены контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объекта.
Здание бывшего центра «Патриот» уже отремонтировано.
– В соответствии с проектно-сметной документацией были проведены общестроительные и отделочные работы. Здание полностью оборудовано охранной сигнализацией, системой пожаротушения, электрооборудованием и вентиляционной системой. К объекту подведены все необходимые коммуникации. Проведены работы по отделке фасада здания, ремонту кровли, усиления фундамента. Все работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки.
В настоящее время ведется процедура передачи объекта в ГУК ТО «Тульский областной экзотариум».
Напомним, Myslo уже писал, что на сайте госзакупок на днях разместили извещение о проведении закупок на создание постоянной экспозиции в новом здании Тульского экзотариума.
Согласно техзаданию, учреждение расположится на территории Белоусовского парка в бывшем здании центра «Патриот». На организацию постоянной экспозиции власти потратят 58 млн 900 тысяч рублей.
Новый экзотариум будет двухуровневым. Пространство будет условно поделено на зоны по местам обитания животных: Америка, Азия, Австралия, Африка. На втором этаже добавляются еще зоны «ночной мир» и «пустыни и полупустыни».
Как будет выглядеть здание изнутри, можно посмотреть здесь и в галерее к новости.
Кстати, по словам сотрудников «Тульских парков», скульптура динозавра, которую туляки окрестили памятником Тёще, намерена переехать в парк вместе с экспозицией экзотариума.