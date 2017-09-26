новости
новости
Регистрация
Сегодня жители Пролетарского округа Тулы смогут задать вопросы Евгению Авилову

Сегодня жители Пролетарского округа Тулы смогут задать вопросы Евгению Авилову

Начнется встреча жителей с главой администрации Тулы в 18.30.

Сегодня вечером в Пролетарском округе Тулы состоится встреча жителей с главой администрации Тулы Евгением Авиловым. Местом ее проведения станет ДК Металлургов.

Встреча начнется в 18.30.

В ближайшие два дня, 27 и 28 сентября, в это же время пройдут встречи с жителями в МЦ «Родина» (среда) и в территориальном управлении по Привокзальному округу (четверг).

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:41 0
Другие статьи по темам
Люди
Евгений Авилов
Место
ТулаТульская областьПролетарский округ
Прочее
встреча с жителями

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Директор Тульского экзотариума: «Памятник Тёще останется на своём месте»
Директор Тульского экзотариума: «Памятник Тёще останется на своём месте»
В микрорайоне Левобережный на два дня отключат газ
В микрорайоне Левобережный на два дня отключат газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.