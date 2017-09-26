Сегодня жители Пролетарского округа Тулы смогут задать вопросы Евгению Авилову

Сегодня вечером в Пролетарском округе Тулы состоится встреча жителей с главой администрации Тулы Евгением Авиловым. Местом ее проведения станет ДК Металлургов.

Встреча начнется в 18.30.

В ближайшие два дня, 27 и 28 сентября, в это же время пройдут встречи с жителями в МЦ «Родина» (среда) и в территориальном управлении по Привокзальному округу (четверг).