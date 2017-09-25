Антон Сихарулидзе в Туле: «России нужны люди, знающие свое ремесло»

Фото Алексея Пирязева.

В этом году региональный турнир проходит во второй раз. В борьбе за звание победителей будут соревноваться 175 учащихся тульских колледжей и вузов по 24 основным и 1 презентационной компетенциям.

Чемпионат будет проходить с 26 по 29 сентября на пяти площадках, оценивать работу конкурсантов будут 172 региональных эксперта и 20 экспертов Ворлдскиллс Россия. Победители по каждой компетенции представят Тульскую область на отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году.

Официальный старт соревнованиям был дан на новом стадионе Тульского колледжа. Его построили за счет средств регионального фонда развития Тульской области «Перспектива» в этом году. В торжественной церемонии открытия принял участие российский фигурист, выступавший в парном катании, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион (2002), серебряный призер Олимпиады (1998), двукратный чемпион мира и Европы Антон Сихарулидзе.

Антон Сихарулидзе.

– Мне всегда приятно бывать в Туле, я здесь далеко не первый раз. Очень рад, что приезжаю сюда и попадаю на такие мероприятия. Сейчас учащиеся колледжей создают себя, учатся, ищут свое будущее. Я очень рад, что здесь появляются такие площадки. Прежде всего это говорит о том, что губернатор уделяет внимание детям, молодежи, их развитию. Это не первая площадка, которую я здесь открываю. И это большое дело. Если говорить о профессиональном развитии, о спорте, то, обращаясь к ребятам, я бы хотел сказать, что спорт сейчас — это модно. А для молодых ребят это очень важно. Они хотят быть в тренде.

Заниматься спортом, быть активным, вести здоровый образ жизни — это сейчас мировой тренд.

Ребятам будет где заниматься, бегать, есть тренажеры, футбольное и баскетбольное поля. Это огромное дело. Если говорить про саму площадку, то она великолепная и, честно сказать, мы сами в теплое время года занимаемся на такой площадке. Ведь на улице интереснее и приятнее заниматься, чем в спортивных залах. На этой площадке можно развиваться, проводить маленькие соревнования, сдавать ГТО, проводить уроки физкультуры.

Сегодня России нужны люди, знающие свое ремесло.

Мне очень бы хотелось, чтобы было больше людей, которые освоили какое-либо ремесло, и людей, которые внятно и глубоко изучают свою профессию. Очень важно, чтобы люди правильно учились, знали, что они выбирают профессию, по которой будут работать, будут в ней развиваться. Тогда и результат будет прекрасным. Каждому из нас имеет смысл задуматься о том, что он сегодня делает в своей жизни, насколько он профессионален в своем деле. Когда каждый в своей отрасли будет чувствовать необходимость в себе и знать, что он может помочь, тогда процесс пойдет намного быстрее.

Когда в детстве я не хотел ехать на каток, моя мама мне говорила: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда».

Эта пословица очень простая, но очень глубокая. И она касается вообще всего, начиная от уборки квартиры и заканчивая овладением какой-то невероятной профессией. Надо постоянно много и упорно трудиться, тогда будет результат.