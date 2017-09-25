новости
новости
Регистрация
В 2018 году в России исчезнет роуминг
Фото mobilkoy.ru

В 2018 году в России исчезнет роуминг

Абоненты мобильных операторов смогут говорить по домашним тарифам внутри своей сети в любом городе страны.

С начала 2018 года в России исчезнет роуминг внутри тарифов. Абоненты мобильных операторов смогут говорить по домашним тарифам внутри своей сети в любом городе страны, сообщает RG.

Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба объявили, что к концу 2017 года создадут поправки в нормативно-правовые акты, а в начале 2018 года мобильные операторы уберут роуминг из своих тарифов.

По национальному роумингу — когда абонент звонит на номер не своего, а чужого оператора — ФАС и Минкомсвязь рассчитывают выйти на экономически обоснованные решения к концу года.

«Отмена роуминга не приведет к тому, что кому-то придется платить больше», — пообещал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Cотовые компании, отменяя роуминг, теряют определенные ресурсы. ФАС и Минкомсвязь в свою очередь постараются помочь компаниям расширить бизнес и зарабатывать больше на обороте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Событие
Отмена роуминга
Место
Россия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Антон Сихарулидзе в Туле: «России нужны люди, знающие свое ремесло»
Антон Сихарулидзе в Туле: «России нужны люди, знающие свое ремесло»
Ранее судимый туляк зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов
Ранее судимый туляк зарезал знакомого из-за конфликта авторитетов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.