В 2018 году в России исчезнет роуминг

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Абоненты мобильных операторов смогут говорить по домашним тарифам внутри своей сети в любом городе страны.

С начала 2018 года в России исчезнет роуминг внутри тарифов. Абоненты мобильных операторов смогут говорить по домашним тарифам внутри своей сети в любом городе страны, сообщает RG.

Минкомсвязь и Федеральная антимонопольная служба объявили, что к концу 2017 года создадут поправки в нормативно-правовые акты, а в начале 2018 года мобильные операторы уберут роуминг из своих тарифов.

По национальному роумингу — когда абонент звонит на номер не своего, а чужого оператора — ФАС и Минкомсвязь рассчитывают выйти на экономически обоснованные решения к концу года.

«Отмена роуминга не приведет к тому, что кому-то придется платить больше», — пообещал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Cотовые компании, отменяя роуминг, теряют определенные ресурсы. ФАС и Минкомсвязь в свою очередь постараются помочь компаниям расширить бизнес и зарабатывать больше на обороте.