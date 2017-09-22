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Почётный гражданин Тулы Галина Сидорова отметила 90-летний юбилей
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Почётный гражданин Тулы Галина Сидорова отметила 90-летний юбилей

Поздравить с праздником заслуженного учителя России приехал глава города Юрий Цкипури.

Юрий Цкипури поздравил Заслуженного учителя России, Почетного гражданина города-героя Тулы Галину Сидорову с 90-летием.

Галина Андреевна родилась в семье потомственного оружейника. Ее юность прошла в годы Великой Отечественной войны – она награждена медалью «За доблестный труд». В 1950 году Галина Андреевна закончила исторический факультет и 50 лет проработала учителем истории и обществознания в школах города Тулы.

Большой вклад в современную педагогику внесли ее труды по внедрению в краеведческой тематики и оказанию методической помощи молодым учителям. За высокую профессиональную и педагогическую деятельность Галина Андреевна была награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник просвещения РСФСР», а в 1997 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель России».

Несмотря на преклонный возраст, Галина Андреевна продолжает передавать свои педагогические знания и опыт работы с молодежью, принимает активное участие в жизни города, работает в обществе «Знание» и руководит комиссией по работе с молодежью в городском совете ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы.

Юрий Цкипури поблагодарил юбиляршу за самоотверженный трудовой путь, активную жизненную позицию, огромный вклад в развитие системы образования и воспитания молодежи. Глава города преподнес Галине Андреевне букет, Почетную грамоту Тульской городской Думы, книгу о тульской земле и памятные подарки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:57 +6
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