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В Тульской области откроется горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Тульской области откроется горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

Консультацию можно будет получить со 2 по 16 октября.

Со 2 по 16 октября в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» откроется горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты ответят на разные вопросы: где можно сделать прививку против гриппа, какие штаммы входят в состав вакцины, правила ношения масок, что необходимо делать в случае заболевания гриппом и ОРВИ и т. д.

Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по следующим телефонам:

  • в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37−30−77, 37−07−06, 37−33−25, 22−37−56;

  • в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4−09−09, 8 (48753) 4−09−07;

  • в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6−54−56;

  • в Новомосковске, Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6−45−81, 6−50−70;

  • в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8 (48742) 4−16−10, 8 (48763) 2−48−96;

  • в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5−33−81, 8 (48755) 22−0-66.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 +2
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