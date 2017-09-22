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Туляки устроили панику из-за спасения несуществующих дельфинов

Туляки устроили панику из-за спасения несуществующих дельфинов

Социальные сети заполонили фото дельфинария, который на самом деле в Туле вовсе и не гастролирует.

Редакцию Myslo атаковали жители Тульской области, просившие поддержки в защите животных из дельфинария, который расположился на площадке возле ТЦ «Макси». Они ссылались на тульских зоозащитников, говорили, что те уже ходили к живодерам с проверкой и предлагали устроить журналистское расследование.

– Позор и зверство! На площадке торгового центра «Макси» устраивают шоу с дельфинами. Билеты продают пачками, деньги, видать, гребут с этого лопатами. Но когда представление заканчивается, дельфинов сгружают в такую ванну. Посмотрите, они там лежат неподвижно, словно кильки в банке. Уткнулись носами в борт и жизнь им не мила. Долго ли проживут эти бедняги? Думаю, нет. Хотя хозяевам этой тюрьмы, наверно, плевать. Сдохнут – новых у браконьеров купят. Какие проблемы?

Обеспокоенные зоозащитники ссылались на слова якобы одной из бывших сотрудниц дельфинария:

– Я работала там, недолго, правда. Не смогла вынести вида этой тюрьмы. Дельфины в перерыве между выступлениями просто неподвижно лежат на воде и, поверьте, очень не весело себя чувствуют. Живут они в этой тюрьме среди собственных фекалий, где также плавают и люди.

Информация, подкрепленная ужасающими фото, быстро разлетелась по социальным сетям. Подхватили тему и некоторые тульские СМИ, которые провели свое «расследование» и выяснили, что фото фейковые и были сделаны в другом городе в 2015 году. 

В своем расследовании журналисты умолчали только о том, что в Туле сейчас передвижной дельфинарий
не гастролирует. Совсем.

В последний раз артисты с дельфинами на площадке торгового центра были уже около года назад. Кому и для чего понадобилось распространение фотографий и информации в сети, неизвестно. 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:56 +1
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