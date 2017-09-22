новости
новости
Регистрация
В Туле прошел турнир по казачьему многоборью
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошел турнир по казачьему многоборью

В «Пластунской тропе» приняли участие 60 человек.

22 сентября в региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания прошли соревнования по казачьему многоборью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В турнире по казачьему многоборью «Пластунская тропа» приняли участие 60 человек — это школьники из Тулы старше 11 лет из казачьих классов.

Ребята соревновались в стрельбе из страйкбольного автомата и пистолета Макарова, ориентировании на местности и беге на казачью версту (1067 метров), на военно-прикладной эстафете, войсковой и туристической полосах препятствий.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями.

По словам организаторов, турнир направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи в традициях казачества, на здоровый образ жизни и привлечение детей к занятиям военно-прикладными видами спорта.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пластунская тропаказачье многоборье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
В Туле ограничили движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.