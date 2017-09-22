В Туле прошел турнир по казачьему многоборью

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В «Пластунской тропе» приняли участие 60 человек.

22 сентября в региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания прошли соревнования по казачьему многоборью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В турнире по казачьему многоборью «Пластунская тропа» приняли участие 60 человек — это школьники из Тулы старше 11 лет из казачьих классов.

Ребята соревновались в стрельбе из страйкбольного автомата и пистолета Макарова, ориентировании на местности и беге на казачью версту (1067 метров), на военно-прикладной эстафете, войсковой и туристической полосах препятствий.

Победители и призеры были награждены кубками и медалями.

По словам организаторов, турнир направлен на военно-патриотическое воспитание молодежи в традициях казачества, на здоровый образ жизни и привлечение детей к занятиям военно-прикладными видами спорта.