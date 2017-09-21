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В Туле демонтировали торговые палатки на остановке Мосина
Фото и видео Алексея Пирязева.

В Туле демонтировали торговые палатки на остановке Мосина

Работы производились в присутствии судебных приставов – владелец палаток не демонтировал их добровольно.

Работы по демонтажу торговых палаток, располагавшихся напротив Городского концертного зала Тулы, завершены. 

Напомним, решение об освобождении территории остановки «Ул. Мосина», принял суд еще в июле 2017 года. Срок аренды к тому моменту закончился, а продлевать договор индивидуальный предприниматель не стал. Судебные приставы неоднократно вручали требования арендатору освободить площадку, но реакции не последовало.

В связи с этим было принято решение демонтировать палатки принудительно. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:48 +5
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