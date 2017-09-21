В Туле демонтировали торговые палатки на остановке Мосина

Фото и видео Алексея Пирязева.

Работы производились в присутствии судебных приставов – владелец палаток не демонтировал их добровольно.

Работы по демонтажу торговых палаток, располагавшихся напротив Городского концертного зала Тулы, завершены.

Напомним, решение об освобождении территории остановки «Ул. Мосина», принял суд еще в июле 2017 года. Срок аренды к тому моменту закончился, а продлевать договор индивидуальный предприниматель не стал. Судебные приставы неоднократно вручали требования арендатору освободить площадку, но реакции не последовало.

В связи с этим было принято решение демонтировать палатки принудительно.