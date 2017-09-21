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В Тульской области грибника, пропавшего с собакой, нашли живым
Фото ngzt.ru

В Тульской области грибника, пропавшего с собакой, нашли живым

Мужчину обнаружили в Венёвском районе, собаку – в Узловой.

15 сентября в Донском пропал 38-летний мужчина с собакой породы хаски. Он отправился в лес за грибами и не вернулся домой. Как стало известно Myslo, вчера, 20 сентября, пропавшего нашли живым в Венёвском районе.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что мужчина заблудился в лесу. Собака от хозяина убежала (через некоторое время ее нашли в Узловой!), а сам он в итоге вышел в одну из деревень в Венёвском районе. Мужчину приютили пожилые люди, которые и сообщили об этом в полицию.

С грибником и собакой всё хорошо. Сейчас они дома.

сегодня, в 17:29 +11
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