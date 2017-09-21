21 сентября в России отмечают День воинской славы – 637-ю годовщину Куликовской битвы

21 сентября в России отмечается День воинской славы – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

С 637-й годовщиной Куликовской битвы туляков поздравили губернатор региона Алексей Дюмин и председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Глава региона отметил, что победа в Куликовской битве сыграла важную роль в становлении российской государственности.

Алексей Дюмин – Эта славная победа стала поворотным событием в истории нашей страны, доказала, что сила Руси – в единстве. Подвиг русских воинов на Куликовом поле до сих пор остается символом стойкости русского народа и примером искренней любви к Родине.

Сергей Харитонов подчеркнул, что музей Куликовской битвы является уникальным выставочным комплексом, аналогов которому нет.

Сергей Харитонов – Победа на первом ратном поле России стала судьбоносным событием для нашего Отечества. Уверен, что победа наших соотечественников на Куликовом поле и в дальнейшем будет являться ярким примером беззаветного служения Родине.

Празднования 637-й годовщины победы русских полков над монголо-татарскими войсками прошли 16 сентября на Красном холме Куликова поля. Реконструкторы воссоздали сражение с участием вооруженной конницы и пешей рати. Весь день на территории музейного комплекса работали выставки и интерактивные площадки.