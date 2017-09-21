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В Алексине в страшном ДТП погиб водитель «семерки»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из соцсетей.

В Алексине в страшном ДТП погиб водитель «семерки»

Мужчина не справился с управлением на железнодорожных путях, вылетел на встречку и врезался в «Газель».

Страшное ДТП случилось сегодня, 21 сентября, в Алексине. В 6.20 на выезде из города водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением на железнодорожных путях, вылетел на встречку и врезался в «Газель».

От удара легковушка оказалась сильно повреждена. Чтобы вытащить водителя из машины, спасателям МЧС пришлось разрезать автомобиль специальным инструментом.

От полученных травм 33-летний мужчина погиб на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:54 0
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