Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области и из соцсетей.
В Алексине в страшном ДТП погиб водитель «семерки»
Мужчина не справился с управлением на железнодорожных путях, вылетел на встречку и врезался в «Газель».
Страшное ДТП случилось сегодня, 21 сентября, в Алексине. В 6.20 на выезде из города водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительным данным, не справился с управлением на железнодорожных путях, вылетел на встречку и врезался в «Газель».
От удара легковушка оказалась сильно повреждена. Чтобы вытащить водителя из машины, спасателям МЧС пришлось разрезать автомобиль специальным инструментом.
От полученных травм 33-летний мужчина погиб на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняются.
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