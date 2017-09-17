В Тульской области отметили 637-ю годовщину Куликовской битвы
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16 сентября на Красном холме Куликова поля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России - 637-й годовщине Куликовской битвы.
Перед началом торжественного митинга состоялось праздничное шествие. У памятника-колонны Дмитрию Донскому настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим за Отечество за всю историю России.
К участникам торжественного митинга обратился первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.
Юрий Андрианов
– Сегодня мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности русского войска во главе с Дмитрием Донским. Мы гордимся подвигом предков, в котором раскрылись огромная духовная сила и высочайший патриотизм нашего народа. Эта победа – часть великой истории Отечества, которую мы будем помнить и беречь всегда.
Митинг завершился торжественным маршем воинов российской армии и прохождением колонны участников XIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».
Также прошли соревнования по армейскому многоборью «Богатырские игры на Куликовом поле», международный турнир по историческому фехтованию среди лучших бойцов военно-исторических клубов.