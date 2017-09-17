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В Тульской области отметили 637-ю годовщину Куликовской битвы
Фото Дмитрия Чербы.

В Тульской области отметили 637-ю годовщину Куликовской битвы

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16 сентября на Красном холме Куликова поля прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России - 637-й годовщине Куликовской битвы.

Перед началом торжественного митинга состоялось праздничное шествие. У памятника-колонны Дмитрию Донскому настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы архимандрит Лавр совершил литию по воинам, павшим за Отечество за всю историю России. 

К участникам торжественного митинга обратился первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов. 

Юрий Андрианов

– Сегодня мы отдаём дань памяти героизму и самоотверженности русского войска во главе с Дмитрием Донским. Мы гордимся подвигом предков, в котором раскрылись огромная духовная сила и высочайший патриотизм нашего народа. Эта победа – часть великой истории Отечества, которую мы будем помнить и беречь всегда.

Митинг завершился торжественным маршем воинов российской армии и прохождением колонны участников XIX Международного военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

Также прошли соревнования по армейскому многоборью «Богатырские игры на Куликовом поле», международный турнир по историческому фехтованию среди лучших бойцов военно-исторических клубов.

Галерея
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 37
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 38
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 39
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 40
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 41
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 42
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 43
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 44
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 45
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 46
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 47
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 48
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 49
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 50
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 51
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 52
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 53
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 54
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 55
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 56
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 57
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 58
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 59
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 60
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 61
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 62
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 63
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 64
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 65
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 66
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 67
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 68
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 69
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 70
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 71
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 72
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 73
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 74
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 75
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 76
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 77
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 78
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 79
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 80
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 81
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 82
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 83
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 84
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 85
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 86
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 87
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 88
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 89
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 90
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 96
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 101
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 104
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 107
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 109
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 111
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 112
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 113
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 114
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 115
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 116
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 117
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 118
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 119
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 120
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 121
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 122
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 123
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 124
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 125
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 126
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 127
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 128
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 129
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 130
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 132
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 133
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 134
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 135
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 136
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 137
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 138
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 139
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 140
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 141
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 144
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 145
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 146
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 147
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 148
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 176
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 177
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 182
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 186
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 187
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 193
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 194
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637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 237
637-я годовщина Куликовской битвы, Фото: 238
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +3
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