В Ясногорске ночью пьяный мужчина угонял машины до тех пор, пока его не поймали сотрудники Росгвардии

Горе-угонщик пытался уехать домой в другой город, а общественный транспорт уже не ходил.

Ночью в Ясногорске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что на улице Советской мужчина пытается угнать автомобиль «Нива» белого цвета.

Сотрудники группы задержания по пути заметили машину и остановили ее. Водитель попытался скрыться бегством, но был задержан и передан следственно-оперативной группе.

Злоумышленником оказался 32-летний мужчина, проживающий в Заокском районе, ранее судимый по статье «Кража» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Полицейские выяснили интересную историю. Мужчина приехал в Ясногорск, чтобы провести время в баре. В заведении он выпивал алкогольные напитки.

В конце вечера мужчина внезапно осознал, что общественный транспорт уже не ходит. Добраться домой гражданин решил на чужом автомобиле.

В ближайшем дворе мужчина заметил припаркованный ВАЗ-21213. Вырвав защиту замка и соединив провода, угонщик завел машину. Однако через несколько метров в авто сработала блокировка руля. Забрав из угнанного ВАЗа инструменты, злоумышленник направился на поиски другого транспортного средства.

В соседнем дворе мужчина выбрал себе красную «семерку». Но когда он разбил лобовое стекло камнем, сработала сигнализация. Испугавшись, горе-угонщик убежал.

Несмотря на неудачи, злоумышленник не оставил попыток уехать домой. Упорный мужчина разбил стекло «Нивы», припаркованной на улице Советской. Но и тут угонщику не повезло: он снова успел проехать всего несколько метров, после чего его задержали сотрудники Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средством без цели хищения».