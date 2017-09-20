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Где в Туле не будет света 21 сентября

Где в Туле не будет света 21 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов профилактика и ремонт пройдут по следующим адресам:

  • ул. Приупская, 5-а, 2, 3, 5,
  • ул. Металлургов, 79, 77, 83-а, 77-б,
  • ул. Оборонная, 85,
  • ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • пр-т Ленина, 111, 115, 115-а, 115-б,
  • ул. Н. Руднева, 64-а, 64-б, 64,
  • Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
  • Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • 16-й пр-д, 21-67,
  • 17-й пр-д, 21-65,
  • 18-й пр-д, 23-53, 143,
  • 25-й пр-д, 44,
  • ул. Фруктовая, 1-7, 12, 13, 13-а,
  • ул. Тесницкая, 3, 7, 9,
  • ул. Малаховская, 24,
  • ул. Богучаровская, 24, 30-а, 32-а, 28, 6, 38, 20, 21,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
  • ул. Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33, 35,
  • ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 101,
  • ул. Нагорная, 1, 2, 4,
  • 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
  • ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Сурикова 7, 7-а,
  • ул. Прокудина, 9. 11, 7-а,
  • ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129,
  • ул. Лобачевского, 1-а,
  • п. Толстовские дачи: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 74-162-а (чётн.),
  • ул. Никитина, 8, 10,
  • ст. Козловская Засека,
  • ул. Л. Толстого, 2, 3, 4-а, 5.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:54 0
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