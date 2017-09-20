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В Туле состоится Всероссийский детский брейк-данс чемпионат

В Туле состоится Всероссийский детский брейк-данс чемпионат

Приходите поддержать ребят!

24 сентября в Туле третий год подряд пройдет Всероссийский детский брейк-данс чемпионат YOUNG STAR BATTLE 2017. Состязания пройдут в СК «Новое поколение» (ул.Металлургов, 22-а). Начало в 14.00.

На турнир приедут более 100 самых сильных участников в возрасте от 6 до 17 лет со всей России. Подробности в группе ВКонтакте.

Победители прошлых соревнований уже занимают первые места за границей в Европе и Америке. Также ребята имеют хорошие шансы попасть на юношеские Олимпийские игры в 2018 году, куда брейк-данс включен как новый вид состязаний.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:49 +2
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