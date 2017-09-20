В Туле состоится Всероссийский детский брейк-данс чемпионат

24 сентября в Туле третий год подряд пройдет Всероссийский детский брейк-данс чемпионат YOUNG STAR BATTLE 2017. Состязания пройдут в СК «Новое поколение» (ул.Металлургов, 22-а). Начало в 14.00.

На турнир приедут более 100 самых сильных участников в возрасте от 6 до 17 лет со всей России. Подробности в группе ВКонтакте.