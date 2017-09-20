Ночью на улице Майской в Туле неизвестный повредил более 15 машин
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В ночь на 20 сентября неизвестный повредил более 15 машин, припаркованных возле дома №8 по улице Майской. Об этом в блоге «Народный журналист» написала наша читательница.
– В первом часу ночи жители дома № 8 по ул. Майской были разбужены автосигнализациями. Изуродовано свыше 15 автомобилей! Раскурочены зеркала, на кузовах надписи нецензурного содержания.
Владельцы пострадавших машин рассказали, что похабные слова на автомобилях нацарапали камнем — на транспортных средствах остались следы от щебенки.
Очевидцы уверены, что машины изуродовал подросток. Сколько автомобилей оказались поврежденными, сказать пока сложно. По некоторым данным, их более 20.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:
– Обращение в УМВД России по городу Туле зафиксировано, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
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