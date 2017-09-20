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Ночью на улице Майской в Туле неизвестный повредил более 15 машин
Фото из соцсетей.

Ночью на улице Майской в Туле неизвестный повредил более 15 машин

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В ночь на 20 сентября неизвестный повредил более 15 машин, припаркованных возле дома №8 по улице Майской. Об этом в блоге «Народный журналист» написала наша читательница.

– В первом часу ночи жители дома № 8 по ул. Майской были разбужены автосигнализациями. Изуродовано свыше 15 автомобилей! Раскурочены зеркала, на кузовах надписи нецензурного содержания.

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На улице Майской повредили автомобили, Фото: 1
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 2
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 3
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 4
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 5
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 6
На улице Майской повредили автомобили, Фото: 7
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Владельцы пострадавших машин рассказали, что похабные слова на автомобилях нацарапали камнем — на транспортных средствах остались следы от щебенки.

Очевидцы уверены, что машины изуродовал подросток. Сколько автомобилей оказались поврежденными, сказать пока сложно. По некоторым данным, их более 20.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– Обращение в УМВД России по городу Туле зафиксировано, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Myslo следит за развитием событий.

сегодня, в 14:27 +3
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