Ночью на улице Майской в Туле неизвестный повредил более 15 машин

Фото из соцсетей.

В ночь на 20 сентября неизвестный повредил более 15 машин, припаркованных возле дома №8 по улице Майской. Об этом в блоге «Народный журналист» написала наша читательница.

– В первом часу ночи жители дома № 8 по ул. Майской были разбужены автосигнализациями. Изуродовано свыше 15 автомобилей! Раскурочены зеркала, на кузовах надписи нецензурного содержания.

Владельцы пострадавших машин рассказали, что похабные слова на автомобилях нацарапали камнем — на транспортных средствах остались следы от щебенки.

Очевидцы уверены, что машины изуродовал подросток. Сколько автомобилей оказались поврежденными, сказать пока сложно. По некоторым данным, их более 20.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– Обращение в УМВД России по городу Туле зафиксировано, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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