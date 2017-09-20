Об этом рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Тульская область готова к отопительному сезону на 98%. Недостаточная готовность в Донском, Киреевском, Чернском и Щекинском районах и в Славном. Об этом рассказала министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

В Славном и Чернском районе начала работу новая ресурсоснабжающая организация ОАО "ККС-Групп", которая надёжно зарекомендовала себя в других районах.

В Донском были переданы в этом году сети водоснабжения в муниципальную собственность и сейчас ведется перекладка магистральной трубы.

В Щёкино с небольшим отставанием ведется строительство новой котельной. Срок ее сдачи - не позднее 10 ноября. Отопительный сезон начнется на старой котельной, а затем потребителей переключат на новую. Глава администрации Щёкинского района Олег Федосов заверил, отопительный сезон пройдет без срывов.

Аналогичное заявление сделал и глава администрации Киреевского района Игорь Гаврилов. Киреевску было выделено 100 млн рублей на подготовку к отопительному сезону, работы продолжаются. Так, в Болохово, Бородинском предстоит замена оборудования на котельных. Гаврилов отметил, что отопительный сезон начнется на старом оборудовании, а затем переключат жителей на новое.