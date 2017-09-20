Тульские велосипедисты завоевали медали на Первенстве России

Фото пресс-службы администрации города.

Соревнования проходили в Москве с 15 по 18 сентября.

Тульские велосипедисты завоевали награды на Первенстве России по велоспорту на треке среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Москве на олимпийском велотреке «Крылатское» с 15 по 18 сентября.

В составе сборной команды Тульской области вошли спортсмены СШОР «Велосипедный спорт». Серебряную медаль завоевал Данил Карасев в гите на 500 м с/х.

Также на счету сборной Тульской области три бронзовых медали: Данил Карасев в гите на 1000 м с/м, парами вместе с москвичом Дмитрием Пимкиным; Максим Кузнецов и Валерия Степанова в групповой гонке с выбыванием.

В ранге всероссийских соревнований Валерий Майоров был третьим в спринте.