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Тульские велосипедисты завоевали медали на Первенстве России
Фото пресс-службы администрации города.

Тульские велосипедисты завоевали медали на Первенстве России

Соревнования проходили в Москве с 15 по 18 сентября.

Тульские велосипедисты завоевали награды на Первенстве России по велоспорту на треке среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Москве на олимпийском велотреке «Крылатское» с 15 по 18 сентября.

В составе сборной команды Тульской области вошли  спортсмены СШОР «Велосипедный спорт». Серебряную медаль завоевал Данил Карасев в гите на 500 м с/х.

Также на счету сборной Тульской области три бронзовых медали: Данил Карасев в гите на 1000 м с/м, парами вместе с москвичом Дмитрием Пимкиным; Максим Кузнецов и Валерия Степанова в групповой гонке с выбыванием.

В ранге всероссийских соревнований Валерий Майоров был третьим в спринте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:58 +3
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Москва

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