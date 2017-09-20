Тулячка украла из супермаркета 2 кг свинины и коньяк

В этот же день мужчина похитил из этого же магазина водку, чеснок и батон.

За минувшие сутки зафиксированы сразу две кражи продуктов из одного и того же сетевого супермаркета в Центральном округе Тулы. В первом случае тулячка похитила из магазина бутылку коньяка и два килограмма свинины. 30-летнюю женщину задержали полицейские ППС.

А чуть позже в этом же супермаркете произошла еще одна кража — 41-летний мужчина украл бутылку водки, чеснок и батон.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что подозреваемые признались в совершении противоправных деяний, в отделе полиции «Центральный» выясняют все обстоятельства происшествий.