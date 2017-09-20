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Эксперты ВЦИОМ: отпуск обошёлся россиянам в 37 тысяч рублей на человека

Эксперты ВЦИОМ: отпуск обошёлся россиянам в 37 тысяч рублей на человека

Опубликованы данные «отпускного» исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ опубликовал данные о том, где россияне провели лето, сколько денег потратили на поездку, довольны ли своим отдыхом и пришлось ли корректировать планы на отпуск в течение сезона.

Две трети наших соотечественников (67%) смогли отдохнуть этим летом, эта доля выросла по сравнению с прошлым годом. Не отдыхали и не брали отпуск 31 %.

Доля тех, кто свободные летние дни проводит дома, растет уже два года подряд: с 13 % в 2015 г. до 33 % в 2017 г. А «отпускников», которые выезжают на дачи, напротив, снижается – с 50 % до 35 %. Каждый шестой (17%) посетил один из уголков России.

Отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 15%. На курортах Краснодарского края побывали 11%, в Крыму – 6%. За границу отправились немногие (10%), и в том числе в дальнее зарубежье – 7% и 3% – в страны бывшего СССР. Отпускной бюджет на одного члена семьи составил 37363 рубля. В мае этого года в среднем россияне планировали потратить 39806 рублей.

Уровень удовлетворенности отдыхом существенно выше среди тех, кто смог отправиться в путешествие, нежели среди тех, кто оставался дома или был на даче: 83% против 54% соответственно. Были вынуждены скорректировать свои планы на лето 19% респондентов, как правило, из-за нехватки денег (40%), личных обстоятельств (17%), проблем со здоровьем (13%) и рабочей необходимости (12%).

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:19 0
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