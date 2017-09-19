Жителей улицы Металлистов в Туле переселят к первому кварталу 2018 года

Как рассказала чиновница, ранее пять домов были расселены в муниципальное жилье. В настоящее время осталось 4 дома, подлежащих расселению, это дома №2, 6, 15 и 18. Расселение домов планируется к первому кварталу 2018 года. Сейчас на улице Серебровской строится жилой дом, рассматривается вопрос переселения жителей Металлистов именно в него.

Манана Двали:

– Что касается дома №19, экспертиза этого строения показала, что дом находится не в аварийном состоянии, в связи с чем данный дом будет оставаться в том статусе, который есть.

Улицу Металлистов в Туле давно планировали сделать пешеходной, она исторически важна для города. Но во всех домах этой улицы практически на 100% изношены коммуникации. Поэтому эти работы производят в первую очередь.

Напомним, с понедельника в Туле для движения транспорта закрыта улица Металлистов. Исключение составит спецтранспорт и личные авто жителей еще не расселенных домов.