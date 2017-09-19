В Алексине за экстремистские видео мужчина заплатит крупный штраф

18 сентября Алексинский городской суд вынес обвинительный приговор местному 40-летнему жителю. Он признан виновным в ч.1 ст.282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В ходе судебного разбирательства установлено, что с 1 января 2015 года по 31 января 2016 года обвиняемый в интернете разместил три видео, которые самостоятельно заснял на камеру. В видеороликах своими высказываниями мужчина возбуждает ненависть и вражду к представителям народов Кавказа и Средней Азии, а также унижает эти группы лиц по признакам национальности.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.