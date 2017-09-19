В Туле спецтранспорт и жители на личных авто смогут проехать по улице Металлистов

А жители оставшихся нерасселенными аварийных домов переедут в новые квартиры до конца 2017 года.

Кареты скорой помощи, пожарные машины, автомобили полиции, а также личный транспорт жителей могут проехать к домам, расположенных на улице Металлистов, через Благовещенский переулок.

Об этом сегодня Myslo сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

Уточняется, что на данный момент из аварийного фонда улицы Металлистов переселены жители шести домов.

Жители еще четырех домов будут расселены до конца 2017 года.

Транспортные потоки с улицы Металлистов перераспределены на соседние улицы. Согласно проведенному анализу перекрытие не отразилось на транспортной обстановке в городе.

Предпринимателям, работающим на ул. Металлистов, оказывается помощь в перепрофилировании бизнеса или получении альтернативной площадки в Туле.

Для местных жителей и представителей бизнеса организована горячая линия по вопросам, связанным с перекрытием улицы Металлистов: 8 930 798 81 76 (заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы по социальной политике Сулина Инесса Александровна).

Напомним, что с 17 сентября 2017 года на улице Металлистов закрыто движение транспортных средств. В настоящее время ведутся работы по вскрытию дорожного полотна для перекладки инженерных коммуникаций.