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Тульские бойцы стали победителями на всероссийском турнире
Фото предоставлены участниками соревнований

Тульские бойцы стали победителями на всероссийском турнире

Трое туляков завоевали призовые места. Всего в соревнованиях участвовали 200 спортсменов из разных городов нашей страны.

Общероссийская организация по развитию смешанных единоборств «ОСЕ», Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» и администрация городского округа Балашиха провели третий открытый мемориальный турнир памяти Героя России Алексея Ситникова. Соревнования прошли среди юношей в возрасте от 12 до 17 лет. Также состязались взрослые спортсмены.

Турнир собрал более 200 участников из разных городов России. Тульская область на турнире была представлена сборной командой  под руководством исполнительного директора федерации смешанных единоборств «ОСЕ» Ильи Герасименко – на турнире выступили восемь спортсменов, а двое туляков присутствовали на мероприятии в качестве судей.

Почетными гостями соревнований стали чемпионы мира по различным видам спорта, участники боевых действий, руководители подразделений спецназа Росгвардии – Герой России Сергей Юшков и генерал-майор Михаил Меликов.

По итогам соревнований первые места в категориях 14-15 лет и от 18 лет и старше заняли туляки Константин Капков и Александр Маркин. Глеб Максимов занял третье место.

Сержант отряда спецназа МВД «Витязь» Алексей Ситников погиб в 2009 году в Дагестане. Прикрывая отход разведгруппы, он вступил в схватку с боевиками, получил многочисленные ранения и был доставлен в госпиталь, где позднее скончался.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:50 +3
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