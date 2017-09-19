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Для жителей и предпринимателей с улицы Металлистов открыта «горячая линия»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Для жителей и предпринимателей с улицы Металлистов открыта «горячая линия»

Собственникам и арендаторам помещений оказываются консультации по вопросам, связанным с перекрытием движения.

Для жителей и представителей бизнеса организована «горячая линия» по вопросам, связанным с перекрытием улицы Металлистов: 8-930-798-81-76. На вопросы туляков оперативно ответит заместитель начальника главного управления по Центральному округу администрации Тулы по социальной политике Инесса Александровна Сулина.

Городские чиновники встретились с местными жителями, ответили на интересующие вопросы, напомнили о подъездном пути к домам. Сейчас на улице Металлистов ведутся работы по вскрытию дорожного полотна для перекладки инженерных коммуникаций.

За последние два года здесь расселены девять аварийных многоквартирных домов. К концу года планируется отселить еще четыре. Переселять с улицы Металлистов жителей планируется исключительно из домов, признанных аварийными.

 

Сюжет: Металлистов стала пешеходной
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