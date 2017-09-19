Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле

Фото Алексея Пирязева.

На днях в некоторых тульских СМИ появилась информация о том, что в результате перекрытия улицы Металлистов отдельные предприниматели лишились возможности работать.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали рассказал журналистам, что с предпринимателями, бизнес которых располагается на улице Металлистов, работа по поиску альтернативных площадок для размещения.

– На улице Металлистов располагались 5 предпринимателей, им был представлен проект «Тульская набережная». Трое из них выразили готовность перепрофилировать под него свой бизнес. Остальные заявили, что не готовы. Располагаются они в здании № 3 по улице Металлистов. Кроме этого на этой улице находится объект движимого имущества, в котором также ведется предпринимательская деятельность. Сейчас подыскивается место для его размещения в Туле.

Напомним, с понедельника в Туле для движения транспорта закрыта улица Металлистов. Исключение составит спецтранспорт и личные авто жителей еще не расселенных домов. Вопрос с их расселением будет решен до конца этого года.