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Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле
Фото Алексея Пирязева.

Предпринимателям с улицы Металлистов помогут в поиске нового места размещения в Туле

Некоторые из них решили перепрофилировать бизнес под проект «Тульская набережная».

На днях в некоторых тульских СМИ появилась информация о том, что в результате перекрытия улицы Металлистов отдельные предприниматели лишились возможности работать.

Председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали рассказал журналистам, что с предпринимателями, бизнес которых располагается на улице Металлистов, работа по поиску альтернативных площадок для размещения. 

– На улице Металлистов располагались 5 предпринимателей, им был представлен проект «Тульская набережная». Трое из них выразили готовность перепрофилировать под него свой бизнес. Остальные заявили, что не готовы. Располагаются они в здании № 3 по улице Металлистов. Кроме этого на этой улице находится объект движимого имущества, в котором также ведется предпринимательская деятельность. Сейчас подыскивается место для его размещения в Туле.  

Напомним, с понедельника в Туле для движения транспорта закрыта улица Металлистов. Исключение составит спецтранспорт и личные авто жителей еще не расселенных домов. Вопрос с их расселением будет решен до конца этого года.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:07 −1
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