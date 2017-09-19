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Киреевский завод не перечислил в бюджет 22 млн рублей налогов

Киреевский завод не перечислил в бюджет 22 млн рублей налогов

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента») по факту неперечисления в бюджет налогов со стороны «Киреевского завода легких металлоконструкций».

По версии следствия, почти за два года руководство завода умышленно не перечислило в бюджет удержанные из заработной платы тысячи работников налоги на доходы физических лиц в общем размере более 22 миллионов рублей.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:47 0
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Тульская областьКиреевск

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