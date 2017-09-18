Рейд ГИБДД в Туле: занял место инвалида – заплати 5000 рублей

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18 сентября в Туле стартовал профилактический рейд «Доступная парковка». Сотрудники ГИБДД совместно с Общественным объединением родителей с особенными детьми «Мы вместе» выявляли автовладельцев, которые парковались на местах для инвалидов, не имея на то оснований.

Одной из точек рейда стала парковка возле Тульской областной клинической больницы. Буквально сразу нашелся и нарушитель — владелец «Ауди» поставил свою машину на месте для инвалидов.

По словам водителя, он заехал в больницу «всего на пять минут». Однако это оправдание не освободило нарушителя от штрафа. Придется заплатить 5000 рублей.

Татьяна Вербицкая, руководитель общественного объединения родителей с особенными детьми «Мы вместе».

Татьяна Вербицкая – Вопрос о нарушении прав инвалидов на парковках в последнее время стоит очень остро. Особенно это заметили наши родители, которые не имеют возможности припарковаться на специально отведенных местах. Мы не стремимся заставить водителей платить за это нарушение, мы призываем их быть ответственными: не нарушать закон, но и задумываться, чьи места на парковке они занимают. Что это не ради блага или привилегий. Это необходимость, вызванная болезнями.

Важно помнить, что если автолюбитель относится к категории инвалидов, необходимо повесить на лобовое и заднее стекла машины соответствующий знак. Иначе автомобиль эвакуируют.

Такая ситуация произошла на парковке возле Тульской областной больницы. Припаркованный на стоянке для инвалидов «Ситроен» не имел «опознавательного» знака. Машину отправили на эвакуаторе на штрафстоянку. Теперь водителю придется выложить кругленькую сумму за нарушение правил парковки.

Отметим, что приклеить на стекло машины наклейку «инвалид» — еще не всё. По требованию сотрудника ГИБДД вы обязаны предоставить документы, удостоверяющие, что в машине находится человек, имеющий инвалидность. Если знак установлен безосновательно, за это также полагается штраф — пять тысяч рублей.

Галина Петровская, старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области: