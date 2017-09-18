В тульском Скуратово должникам отключили газ

«Газпром межрегионгаз Тула» провел плановый рейд по отключению должников от системы газоснабжения в поселках Рудаково, Угольный и Трудовой города Тулы.

В ходе мероприятий была прекращена подача газа в индивидуальные жилые дома собственников, которые задолжали за газ от 20 до 60 тысяч рублей.

Несмотря на многочисленные уведомления, предупреждения, переговоры по телефону, СМС-уведомления, личные переговоры с выездом на адреса, должники игнорировали законные требования поставщика газа об оплате потребленного ресурса.

Кроме того, злостные неплательщики оказывали противодействие работникам газовых служб и препятствовали прекращению газоснабжения с подводящих газопроводов, которые расположены на их придомовой территории. Поэтому подача газа в эти жилые дома была прекращена путем разрытия уличных подземных газопроводов экскаватором с последующим завариванием газопроводов сваркой.

Для восстановления газоснабжения должникам необходимо сначала полностью оплатить задолженность за газ, пени за просрочку платежа и стоимость повторного подключения к газопроводу.

Затраты этих должников только на восстановление газоснабжения составят от 50 до 100 тысяч рублей.

Поставщик газа напоминает, что для отключения домовладения должника от газоснабжения не требуется решения суда: газоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке прекратить поставку газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение 2-х расчетных периодов подряд. На квитанциях на оплату за газ должников размещаются соответствующие предупредительные надписи.

По оперативным данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», на 1 сентября 2017 года просроченная задолженность населения Тульской области за потребленный газ составила 97,7 млн рублей. В списке должников числятся 49 тысяч абонентов.