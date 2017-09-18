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В Тульской области запустили проект «Карта гостя»
Фото пресс-службы комитета Тульской области по развитию туризма.

В Тульской области запустили проект «Карта гостя»

Он объединил ведущие тульские музеи, гостиницы, рестораны и кафе.

18 сентября в регионе начал работу новый туристический сервис«Карта гостя Тульской области». Этот проект объединил 18 музеев и тематических мест, 13 кафе и ресторанов и 9 гостиниц.

Обладателем «Карты гостя» может стать турист, проживающий за пределами Тульской области. Помимо карты скидок путешественник получит буклет, в котором собрана информация об акциях и бонусах участников проекта. В нем же размещены интересные факты о Тульской области и ее жителях, туристических брендах и тематических местах региона.

Карту можно приобрести в 11 точках:

  • музее-заповеднике «Куликово поле»,
  • музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
  • музее международного пряника,
  • Тульском государственном музее оружия,
  • гостинице «Армения»,
  • отеле «Болотов. Дача»,
  • отеле «Велнесс»,
  • отеле «SK ROYAL TULA 5*»,
  • гостинице «София»,
  • бутик-отеле «ТургеневЪ»,
  • выставочном зале арт-кластера Likerka Loft.

Совершенствовать «Карту гостя» и оценивать качество обслуживания участников проекта разработчики будут с помощью «Тайного гостя».

Карта будет действовать один месяц.

Каждый новый период туристов будут ждать новые уникальные предложения.

Подобные проекты работают по всему миру – в Париже, Берлине, Лондоне, Барселоне, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:32 0
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