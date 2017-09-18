В Тульской области запустили проект «Карта гостя»
Он объединил ведущие тульские музеи, гостиницы, рестораны и кафе.
18 сентября в регионе начал работу новый туристический сервис– «Карта гостя Тульской области». Этот проект объединил 18 музеев и тематических мест, 13 кафе и ресторанов и 9 гостиниц.
Обладателем «Карты гостя» может стать турист, проживающий за пределами Тульской области. Помимо карты скидок путешественник получит буклет, в котором собрана информация об акциях и бонусах участников проекта. В нем же размещены интересные факты о Тульской области и ее жителях, туристических брендах и тематических местах региона.
Карту можно приобрести в 11 точках:
- музее-заповеднике «Куликово поле»,
- музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
- музее международного пряника,
- Тульском государственном музее оружия,
- гостинице «Армения»,
- отеле «Болотов. Дача»,
- отеле «Велнесс»,
- отеле «SK ROYAL TULA 5*»,
- гостинице «София»,
- бутик-отеле «ТургеневЪ»,
- выставочном зале арт-кластера Likerka Loft.
Совершенствовать «Карту гостя» и оценивать качество обслуживания участников проекта разработчики будут с помощью «Тайного гостя».
Карта будет действовать один месяц.
Каждый новый период туристов будут ждать новые уникальные предложения.
Подобные проекты работают по всему миру – в Париже, Берлине, Лондоне, Барселоне, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.