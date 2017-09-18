Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок
В момент ДТП малыш находился на руках у матери.
17 сентября в 18.35 на 170-м километре автодороги «Калуга — Тула – Михайлов — Рязань» 36-летний водитель автомобиля «Ситроен С4», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В аварии пострадали водитель данного автомобиля и два пассажира: 21-летняя девушка и мальчик 2017 года рождения. Все трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
На момент ДТП мальчик находился на руках у матери.
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