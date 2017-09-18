новости
новости
Регистрация
В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок

В момент ДТП малыш находился на руках у матери.

17 сентября в 18.35 на 170-м километре автодороги «Калуга — Тула – Михайлов — Рязань» 36-летний водитель автомобиля «Ситроен С4», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель данного автомобиля и два пассажира: 21-летняя девушка и мальчик 2017 года рождения. Все трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

На момент ДТП мальчик находился на руках у матери.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадавшиегрудной ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чем похвастается Тульская область на международной туристской выставке «Отдых-2017»
Чем похвастается Тульская область на международной туристской выставке «Отдых-2017»
В тульском Скуратово должникам отключили газ
В тульском Скуратово должникам отключили газ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.