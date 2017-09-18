В Тульской области в «перевертыше» пострадал грудной ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

В момент ДТП малыш находился на руках у матери.

17 сентября в 18.35 на 170-м километре автодороги «Калуга — Тула – Михайлов — Рязань» 36-летний водитель автомобиля «Ситроен С4», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии пострадали водитель данного автомобиля и два пассажира: 21-летняя девушка и мальчик 2017 года рождения. Все трое после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

На момент ДТП мальчик находился на руках у матери.