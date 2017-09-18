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Подробности: В Туле первый замначальника УФСИН задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

Подробности: В Туле первый замначальника УФСИН задержан по подозрению в получении особо крупной взятки

41-летний Всеволод Снурницын подозревается в намерении получить от осужденного 1 млн 300 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета, 18 сентября 2017 года следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области 41-летнего Всеволода Снурницына.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, заместитель начальника Управления получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении.

Стоит отметить, что полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, которые намерен был получить подозреваемый от осужденного.

Преступление выявлено в результате совместных действий сотрудников регионального управления Следственного комитета Российской Федерации,  федеральной и региональной служб безопасности ФСИН России, а также УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

сегодня, в 10:26 +3
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