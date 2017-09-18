Летом на тульских водоемах утонули три человека

Фото из архива Myslo.

Купальный сезон в Туле продлился с 1 июня по 31 августа. В этот период в разных округах города работали восемь зон отдыха:

в Зареченском территориальном округе — зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд поселка Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд села Обидимо);

в Привокзальном территориальном округе — зона отдыха «Велесов лес» (пруд деревни Борщёвка);

в Пролетарском территориальном округе — зона отдыха «Золотой петушок» (пруд села Высокое);

в Советском территориальном округе — средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова ;

; в Центральном территориальном округе — зона отдыха на реке Воронка (пляж № 1), зона отдыха на реке Воронка (пляж № 2), зона отдыха «Ильинка» (пруд деревни Крутое).

Эксперты проверяли воду и песок водоемов на санитарно-эпидемиологические нормы. На каждом пляже дежурили медики и спасатели.

В течение купального сезона на тульских водоемах погибли три человека.

Все случаи произошли на водоемах, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.