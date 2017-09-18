Фото из архива Myslo.
Летом на тульских водоемах утонули три человека
В Туле подвели итоги купального сезона-2017.
Купальный сезон в Туле продлился с 1 июня по 31 августа. В этот период в разных округах города работали восемь зон отдыха:
- в Зареченском территориальном округе — зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд поселка Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд села Обидимо);
- в Привокзальном территориальном округе — зона отдыха «Велесов лес» (пруд деревни Борщёвка);
- в Пролетарском территориальном округе — зона отдыха «Золотой петушок» (пруд села Высокое);
-
в Советском территориальном округе — средний пруд на территории ЦПКиО им.
П. П. Белоусова;
- в Центральном территориальном округе — зона отдыха на реке Воронка (пляж № 1), зона отдыха на реке Воронка (пляж № 2), зона отдыха «Ильинка» (пруд деревни Крутое).
Эксперты проверяли воду и песок водоемов на санитарно-эпидемиологические нормы. На каждом пляже дежурили медики и спасатели.
В течение купального сезона на тульских водоемах погибли три человека.
Все случаи произошли на водоемах, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.
Другие статьи по темам
Место