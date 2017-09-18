новости
новости
Регистрация
Летом на тульских водоемах утонули три человека
Фото из архива Myslo.

Летом на тульских водоемах утонули три человека

В Туле подвели итоги купального сезона-2017.

Купальный сезон в Туле продлился с 1 июня по 31 августа. В этот период в разных округах города работали восемь зон отдыха:

  • в Зареченском территориальном округе — зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд поселка Хомяково), пляж «Обидимо» (пруд села Обидимо);
  • в Привокзальном территориальном округе — зона отдыха «Велесов лес» (пруд деревни Борщёвка);
  • в Пролетарском территориальном округе — зона отдыха «Золотой петушок» (пруд села Высокое);
  • в Советском территориальном округе — средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • в Центральном территориальном округе — зона отдыха на реке Воронка (пляж № 1), зона отдыха на реке Воронка (пляж № 2), зона отдыха «Ильинка» (пруд деревни Крутое).

Эксперты проверяли воду и песок водоемов на санитарно-эпидемиологические нормы. На каждом пляже дежурили медики и спасатели.

В течение купального сезона на тульских водоемах погибли три человека.

Все случаи произошли на водоемах, не пригодных для купания и не имеющих технического освидетельствования.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
Пляживодаобеспечение безопасности
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевском районе сын обокрал отца-предпринимателя
В Киреевском районе сын обокрал отца-предпринимателя
Как перекрытие улицы Металлистов повлияло на движение в центре Тулы
Как перекрытие улицы Металлистов повлияло на движение в центре Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.