Кочевников, зарезавших мужчину в Белёве, заключили под стражу

Один из подозреваемых признал свою вину полностью.

Напомним, 15 сентября в Белёве в частном доме были обнаружены проживавшие там 39-летняя женщина и 37-летний мужчина с колото-резаными ранениями тела. По пути в больницу женщина скончалась, мужчине оказана медицинская помощь.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых - двоих мужчин кочевого образа жизни. В настоящее время им предъявлено обвинение: 23-летнему - в совершении трех грабежей и убийства (ст.161 и , ч.1 ст.105 УК РФ), его 33-летнему напарнику – в покушении на убийство и разбойного нападения (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105, ч. 2 ст.162 УК РФ).

Обвиняемых заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, один из подозреваемых признал свою вину в совершении преступлений полностью, второй – частично.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.