новости
новости
Регистрация
Кочевников, зарезавших мужчину в Белёве, заключили под стражу

Кочевников, зарезавших мужчину в Белёве, заключили под стражу

Один из подозреваемых признал свою вину полностью.

Напомним, 15 сентября в Белёве в частном доме были обнаружены проживавшие там 39-летняя женщина и 37-летний мужчина с колото-резаными ранениями тела. По пути в больницу женщина скончалась, мужчине оказана медицинская помощь.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых - двоих мужчин кочевого образа жизни. В настоящее время им предъявлено обвинение: 23-летнему - в совершении трех грабежей и убийства (ст.161 и , ч.1 ст.105 УК РФ), его 33-летнему напарнику – в покушении на убийство и разбойного нападения (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105, ч. 2 ст.162  УК РФ).

Обвиняемых заключили под стражу.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, один из подозреваемых признал свою вину в совершении преступлений полностью, второй – частично.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБелев
Прочее
уголовное делозаключение под стражу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремове заведующая детским садом получала зарплату за несуществующего работника
В Ефремове заведующая детским садом получала зарплату за несуществующего работника
Туляков приглашают на Международную ночь летучих мышей
Туляков приглашают на Международную ночь летучих мышей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.