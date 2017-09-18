Туляки жалуются на «убитую» дорогу на Новомедвенском проезде

В двухстах метрах от места съёмки – улица Щегловская Засека, ведущая к КБП. Трудно представить, что всё это можно увидеть в черте города, а не в глухой провинции. Рядом – образцово-показательная пожарная часть № 20, куда в своё время приезжал Сергей Шойгу. Газон превращён в просёлочную дорогу – другой возможности преодолеть этот участок просто нет.