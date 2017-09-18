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Туляки жалуются на «убитую» дорогу на Новомедвенском проезде
Фото Геннадия Стейскала

Туляки жалуются на «убитую» дорогу на Новомедвенском проезде

Зияющие в асфальте дыры автомобили и маршрутные автобусы объезжают по газону.

Жители областного центра возмущены отвратительным состоянием дороги на Новомедвенском проезде.

Огромные дыры и промоины в асфальте туляки вынуждены объезжать по обочине. Фотографии «убитой» дороги прислал в редакцию MySLO Геннадий Стейскал.

Геннадий Стейскал

В двухстах метрах от места съёмки – улица Щегловская Засека, ведущая к КБП. Трудно представить, что всё это можно увидеть в черте города, а не в глухой провинции. Рядом – образцово-показательная пожарная часть № 20, куда в своё время приезжал Сергей Шойгу. Газон превращён в просёлочную дорогу – другой возможности преодолеть этот участок просто нет.

Ежедневно здесь проезжают большегрузные автомобили – дорога ведёт к территории крупного складского комплекса. Существуют проблемы для городского транспорта: здесь проходит автобусный маршрут № 18.

Местные жители опасаются, что с наступлением холодов ездить здесь будет небезопасно и людям придётся ежедневно «убивать» свои машины в глубоких ямах.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 0
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