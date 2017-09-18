Туляки жалуются на «убитую» дорогу на Новомедвенском проезде
Зияющие в асфальте дыры автомобили и маршрутные автобусы объезжают по газону.
Жители областного центра возмущены отвратительным состоянием дороги на Новомедвенском проезде.
Огромные дыры и промоины в асфальте туляки вынуждены объезжать по обочине. Фотографии «убитой» дороги прислал в редакцию MySLO Геннадий Стейскал.
Геннадий Стейскал
В двухстах метрах от места съёмки – улица Щегловская Засека, ведущая к КБП. Трудно представить, что всё это можно увидеть в черте города, а не в глухой провинции. Рядом – образцово-показательная пожарная часть № 20, куда в своё время приезжал Сергей Шойгу. Газон превращён в просёлочную дорогу – другой возможности преодолеть этот участок просто нет.
Ежедневно здесь проезжают большегрузные автомобили – дорога ведёт к территории крупного складского комплекса. Существуют проблемы для городского транспорта: здесь проходит автобусный маршрут № 18.
Местные жители опасаются, что с наступлением холодов ездить здесь будет небезопасно и людям придётся ежедневно «убивать» свои машины в глубоких ямах.