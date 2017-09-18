Тульских коммунальщиков обязали разработать план борьбы с крысами

Соответствующие поручения были даны на совещании в городской администрации.

По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова управляющие компании должны до 20 сентября предоставить планы дератизации помещений многоквартирных домов, а также регулярно отчитываться о проводимых мероприятиях по борьбе с грызунами.

От жителей поступают жалобы на крыс, и если коммунальщики не примут необходимые меры, администрация будет обращаться в областную Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

Также в течение двух дней представители обслуживающих организаций должны сообщить о том, в какой последовательности будут подключать отопление в домах. Кроме того, каждая управляющая компания должна организовать работу «горячей линии» по вопросам, связанным с подачей тепла.