В Киреевском районе сын обокрал отца-предпринимателя

В отдел полиции Киреевского района обратился индивидуальный предприниматель, работающий с ювелирными украшениями. Мужчина сообщил, что из сейфа в его мастерской пропали изделия из золота.

Ущерб составил 190 тысяч рублей. Полицейские в ходе работы по раскрытию преступления выяснили, что к хищению может быть причастен сын потерпевшего – неработающий 34-летний мужчина. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.