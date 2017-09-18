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В Киреевском районе сын обокрал отца-предпринимателя

В Киреевском районе сын обокрал отца-предпринимателя

Мужчина украл их сейфа отца ювелирные украшения.

В отдел полиции Киреевского района обратился индивидуальный предприниматель, работающий с ювелирными украшениями. Мужчина сообщил, что из сейфа в его мастерской пропали изделия из золота.

Ущерб составил 190 тысяч рублей. Полицейские в ходе работы по раскрытию преступления выяснили, что к хищению может быть причастен сын потерпевшего – неработающий 34-летний мужчина. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась.

В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:55 +1
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