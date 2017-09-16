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МФЦ Тульской области отмечены благодарностью Министерства экономического развития РФ

МФЦ Тульской области отмечены благодарностью Министерства экономического развития РФ

С 14 по 15 сентября в г. Светлогорске Калининградской области прошёл Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг-2017.

В работе форума приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, руководители МФЦ

- В этом году делегацию нашего региона возглавила заместитель Губернатора - руководитель аппарата правительства - начальник главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области Галина Якушкина. 

На форуме обсуждались актуальные вопросы организации деятельности МФЦ, их взаимодействие с федеральными, региональными органами исполнительной власти, муниципалитетами и государственными внебюджетными фондами.

Кроме того, представители МФЦ поделились информацией о региональных практиках функционирования центров: их доступности для маломобильных граждан, о возможностях предоставления услуг по единому заявлению. 

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков представил региональный проект «Приносящая доход деятельность», отмеченный в категории «Лучший проект» на конкурсе «Лучший МФЦ России» 2016 года.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, этот проект уже реализуется и в других регионах, например, в Москве, Калуге, Астрахани и на Сахалине.

На форуме также состоялось награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» 2016 года. 

Благодарность Министерства экономического развития РФ объявлена МФЦ Тульской области за проект по созданию первого в России многофункционального миграционного центра. Также благодарностью отмечена работа старшего специалиста отделения МФЦ №10 г. Ефремова Людмилы Крыловой, одержавшей победу на региональном этапе конкурса «Лучший МФЦ России» 2016 года в категории «Лучший специалист».

Напомним, что многофункциональные центры Тульской области уже дважды становятся лауреатами конкурса «Лучший МФЦ России» 2015 и 2016 гг. в категории «Проект».

А уже совсем скоро состоится ежегодный региональный этап конкурса «Лучший МФЦ России» 2017года, где будут объявлены новые претенденты на победу.

 

Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг- 2017 организован при поддержке Минэкономразвития России и Правительства Калининградской области, посвящён 10-летию сети центров многофункциональных услуг. Впервые идея проведения форума была поддержана Правительственной комиссией по проведению административной реформы в 2007 году, когда были открыты первые многофункциональные центры в РФ, в том числе в Тульской области.

 

вчера, в 21:48 +1
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