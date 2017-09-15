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В Щёкинском районе более тысячи человек остались без света
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Щёкинском районе более тысячи человек остались без света

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

15 сентября в 12.30 в МЧС сообщили о частичном нарушении электроснабжения в 18 населенных пунктах Щёкинского района. Без света остались более 1000 человек (664 дома).

На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:49 +2
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