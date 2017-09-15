Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Щёкинском районе более тысячи человек остались без света
На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
15 сентября в 12.30 в МЧС сообщили о частичном нарушении электроснабжения в 18 населенных пунктах Щёкинского района. Без света остались более 1000 человек (664 дома).
На месте работают оперативно-выездные бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
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